القوات الإسرائيلية تستهدف مجموعة من الصحافيين عمداً شمال رفح

وتابع المكتب الإعلامي لحكومة غزة: "نندد وندين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال لطاقم قناة الجزيرة، ونطالب كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجريمة والتنديد بها، كما نطالبهم جميعاً بلجم الاحتلال المجرم، والضغط عليه لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء".