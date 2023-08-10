تضم 4 سيدات.. "عسكري النيجر" يُشكّل حكومة جديدة قبيل اجتماع "إيكواس"!

وهددت إيكواس، خلال قمة عُقدت في 30 يوليو باحتمال استخدامها القوة العسكرية في النيجر، إذا لم يُعد قادة الانقلاب تسليم السلطة إلى "بازوم" في غضون أسبوع، لكن المهلة انتهت دون أن يحدث أي تغيير.