ملك الأردن يلتقي بلينكن ويحذر من التداعيات الكارثية لاستمرار العدوان على غزة

ولفت إلى أن ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة.