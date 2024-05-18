هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم بالبحر الأحمر

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن تلقيها بلاغًا بخصوص استهداف سفينة تجارية بجسم غير معروف في البحر الأحمر، موضحة أن الحادث لم يتسبب في أضرار كبيرة.
ووفق وكالة "سبوتنيك" قال بيان الهيئة على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم السبت: الحادث وقع على بعد 96 ميلاً بحريًا (نحو 181 كلم)، جنوب مدينة الحديدة اليمنية.
وأضاف: طاقم السفينة لم يتعرض لأي أضرار، وواصلت رحلتها، بينما تم إصدار تحذيرات لباقي السفن بتوخي الحذر خلال عبورها المنطقة والإبلاغ عن أي حوادث يمكن أن تتعرض لها.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "الحوثي" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا تنفيذ هجمات جوية على مواقع لـ"الحوثي" في اليمن.