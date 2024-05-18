هيئة عمليات التجارة البريطانية تعلن تعرض سفينة لهجوم بالبحر الأحمر

وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، استهداف سفن تقول إن "لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها"، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.