"خيبة أمل".. صدمة في الأمم المتحدة من عدم تجديد "إسرائيل" تأشيرة منسقتها بفلسطين

وكان "غوتيريش" قد أرسل يوم أمس الأربعاء، خطابًا إلى رئيس مجلس الأمن يفعّل فيه للمرة الأولى المادة الـ99 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي يقول نصها إن "للأمين العام أن ينبّه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".