برصاصة في الرأس.. الاحتلال يقتل فتى فلسطينيًا بجنين

من جهته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "جنوده تعرضوا لإطلاق نار في أنحاء جنين، وأن من يُشتبه بأنهم مسلحون ألقوا عبوات ناسفة وقنابل حارقة وأطلقوا النار باتجاه الجنود، وردًا على ذلك أطلق الجنود النار باتجاه المشتبه بهم، ورُصدت إصابات"، وفقاً لـ"رويترز".