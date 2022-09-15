برصاصة في الرأس.. الاحتلال يقتل فتى فلسطينيًا بجنين

قتل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الخميس) الفتى عدي صلاح (17 عامًا)، وأصاب ثلاثة آخرين، أحدهم بحالة حرجة، خلال اقتحام قرية كفر دان، غرب جنين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأفاد مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين وسام بكر، أن الفتى عدي صلاح، استُشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس، خلال اقتحام الاحتلال قرية كفر دان.
من جهته، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "جنوده تعرضوا لإطلاق نار في أنحاء جنين، وأن من يُشتبه بأنهم مسلحون ألقوا عبوات ناسفة وقنابل حارقة وأطلقوا النار باتجاه الجنود، وردًا على ذلك أطلق الجنود النار باتجاه المشتبه بهم، ورُصدت إصابات"، وفقاً لـ"رويترز".
من جانبه، حمّل نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس "إسرائيل" المسؤولية عن العنف.
وقال "أبوردينة": "الجريمة الإسرائيلية الجديدة بإطلاق النار على رأس الفتى عدي صلاح تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية اليومية المتواصلة بحق أبناء شعبنا".
ولفت إلى أنه يتعين على الإدارة الأمريكية الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها، وليس البحث عن مبررات لهذا الإجرام الإسرائيلي، ومحاولة تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية ما يجري".