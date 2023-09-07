بعد سقوط 19 قتيلًا بسبب اشتداد المعارك.. نزوح جماعي لمئات الأسر السودانية

ومنذ اندلاع الحرب قبل قرابة خمسة أشهر، قُتِل نحو خمسة آلاف شخص وهُجّر 4.8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها. وأدت الحرب إلى مزيد من التأزم في الوضع الصحي في السودان الذي كان يعد أحد أفقر بلدان العالم قبل اندلاع الحرب بين القائدين العسكريين.