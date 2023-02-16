دبلوماسيون: مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان

والنص "يؤكد مجددًا أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي".