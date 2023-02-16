دبلوماسيون: مجلس الأمن يصوت الاثنين على مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان

يبحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار اطلعت عليه "رويترز"، اليوم (الخميس) يطالب إسرائيل "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورحج دبلوماسيون أن يصوت المجلس المكون من 15 عضواً الاثنين المقبل على النص، الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
والنص "يؤكد مجددًا أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي".
ومنحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد الماضي، تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول: "إنه منزعج بشدة".