العالم

بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجدداً

إصابات بالرصاص جرّاء اعتداءات على الشبان الفلسطينيين في نابلس
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
واس
واس

اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين للأقصى.

ووفق ما أكّدته دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال نحو عشرة فلسطينيين بينهم أسرى محررون، وشقيقان، خلال عملية دهم وتفتيش واسعة لمناطق مختلفة بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين في مدينة نابلس وبلدة قباطية قضاء جنين، أسفرت عن وقوع إصابات بالرصاص وحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.

فلسطين
المسجد الأقصى
القدس
مستوطنون يهود

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