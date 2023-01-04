بحماية قوات الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى مجدداً

اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين للأقصى.