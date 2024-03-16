زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية خاصة للتصدي لأي عدوان محتمل

حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تدريبات عسكرية خاصة على كيفية التصدي لأي عدوان محتمل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية اليوم (السبت).
وشوهدت ابنة كيم بصحبته خلال التدريبات التي تضمنت القفز بالمظلات هي الأحدث في سلسلة من التدريبات العسكرية التي أشرف عليها "كيم" في الأيام الأخيرة.
وأوضحت الوكالة أن "كيم" أمر جنوده بإجراء المزيد من التدريبات الأكثر كثافة من أجل الاستعداد الكامل للحرب.
ونشرت الوكالة لقطات مصورة لموكب "كيم" المتجه إلى حفل افتتاح مزرعة دفيئة.
وقال شقيقة "كيم" في بيان: "إن كيم استخدم السيارة الخاصة روسية الصنع التي أرسلها فلاديميروفيتش بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، كهدية في 18 فبراير (شباط) لأول مرة في حفل مفتوح يوم الجمعة".
وعادة ما تنشر وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأخبار بعد يوم على الأقل من وقوعها.