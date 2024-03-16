زعيم كوريا الشمالية يحضر تدريبات عسكرية خاصة للتصدي لأي عدوان محتمل

وقال شقيقة "كيم" في بيان: "إن كيم استخدم السيارة الخاصة روسية الصنع التي أرسلها فلاديميروفيتش بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، كهدية في 18 فبراير (شباط) لأول مرة في حفل مفتوح يوم الجمعة".