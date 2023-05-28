جنوب إفريقيا تحقق في شحنات أسلحة إلى روسيا

وقال سفير الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا روبن بريجيتي يوم 11 مايو إنه واثق من أن سفينة روسية رست في قاعدة بحرية في سيمونز تاون في كيب الغربية شهر ديسمبر، نقلت على متنها أسلحة من جنوب إفريقيا، وهو زعم تنفيه جنوب إفريقيا منذ ذلك الوقت.