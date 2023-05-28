العالم
جنوب إفريقيا تحقق في شحنات أسلحة إلى روسيا
أعلنت الرئاسة في جنوب إفريقيا أنها شكّلت لجنة للتحقيق في نقل سفينة روسية أسلحة من قاعدة بحرية في العاصمة كيب تاون العام الماضي.
وقالت مؤسسة الرئاسة في جنوب إفريقيا، في بيان الأحد: إن الرئيس سيريل رامابوسا عيّن لجنة للتحقيق في مزاعم أمريكية بأن سفينة روسية حملت أسلحة من قاعدة بحرية قرب كيب تاون.
وقال سفير الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا روبن بريجيتي يوم 11 مايو إنه واثق من أن سفينة روسية رست في قاعدة بحرية في سيمونز تاون في كيب الغربية شهر ديسمبر، نقلت على متنها أسلحة من جنوب إفريقيا، وهو زعم تنفيه جنوب إفريقيا منذ ذلك الوقت.
وتسببت المزاعم في خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وروسيا، وجعلت موقف جنوب إفريقيا غير المنحاز في صراع أوكرانيا موضع تساؤل.