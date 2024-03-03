قد تستمر 6 أسابيع.. وفود حماس وقطر والولايات المتحدة بالقاهرة لبحث اتفاق الهدنة

وكانت مصادر أكّدت أن إسرائيل لن ترسل أي وفد إلى القاهرة، إلا بعد حصولها على قائمة كاملة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة.