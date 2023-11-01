مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة".. شاهد أمريكيين يقاطعون كلمة بلينكن في الكونجرس

ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزًا إلى إراقة الدماء في قطاع غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.