مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة".. شاهد أمريكيين يقاطعون كلمة بلينكن في الكونجرس
بسبب هتافات المتظاهرين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن"؛ اضطر بلينكن للتوقف عدة مرات عن الحديث إلى حين قيام الشرطة بإخراج المحتجين من القاعة.
وحسب موقع "يورو نيوز" فقد قطع متظاهرون -الثلاثاء- جلسة استجواب وزيري الدفاع والخارجية الأمريكيين في الكونجرس، حول زيادة الدعم الموجه لأوكرانيا و"إسرائيل"، وهتفوا مطالبين بـ"إنقاذ أطفال غزة" و"وقف إطلاق النار الآن"، مخاطبين الحضور "عار عليكم جميعًا".
ووقف عدة أشخاص في صمت رافعين أكفهم الملطخة بصباغ أحمر، رمزًا إلى إراقة الدماء في قطاع غزة، وكانوا يجلسون خلف كل من وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أثناء حضورهما جلسة للجنة نيابية متخصصة.
ثم بدأ بعضهم يقف من حين لآخر ليهتف "أوقفوا إطلاق النار الآن". وصرخت إحدى المحتجات "أنقذوا أطفال غزة"، "عار عليكم جميعًا". فيما اختار متظاهر آخر ارتداء سترة كُتِب عليها "أوقفوا تمويل الإبادة".