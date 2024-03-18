"أمر مرعب".. تقرير دولي يحذر من أزمة جوع حتى الموت لجميع سكان غزة

وأفاد تقرير حول الأمن الغذائي في قطاع غزة صدر اليوم أن المجاعة وشيكة في الجزء الشمالي من القطاع، ومن المتوقع أن تحدث في الفترة بين الوقت الراهن ومايو في المحافظتين الشماليتين اللتين يوجد بهما نحو 300 ألف شخص.