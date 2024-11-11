"ترامب" وحلم الولاية الرئاسية الثالثة.. هل يمكنه البقاء لما بعد 2029؟

"سنفوز بأربع سنوات أخرى. وبعد ذلك سنستمر لمدة أربع سنوات أخرى؛ لأنهم تجسسوا على حملتي. يجب أن نحصل على إعادة لمدة أربع سنوات". بتلك الكلمات افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه في تجمع حاشد من أنصاره في ولاية ويسكونسن، وذلك قبل نحو 4 سنوات أثناء كفاحه للفوز بولاية ثانية في الحكم قبل أن يجرده الرئيس الحالي جو بايدن من منصبه، وينتصر عليه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أواخر عام 2020.