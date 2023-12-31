عملاق الشحن العالمي "ميرسك" يعلق إبحار سفنه.. ومروحيات أمريكية تستهدف زوارق للحوثيين في البحر الأحمر

وأكدت ميرسك أن الطاقم على متن السفينة أبلغ عن وميض على سطح السفينة يوم 30 ديسمبر كانون الثاني في حوالي الساعة 1830 بتوقيت وسط أوروبا عندما كانت السفينة على بعد 55 ميلاً بحريًا جنوب غرب الحديدة.