"الصحة الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الطبيب المعتقل عدنان البرش

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، أن جريمة قتل الاحتلال الطبيب البرش؛ في المعتقلات، رفع حصيلة شهداء القطاع الصحي في غزة منذ السابع من أكتوبر، إلى 492 شهيداً، إضافة إلى مئات المعتقلين.