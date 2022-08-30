إجراءات عاجلة من إيران والكويت تفاعلًا مع "اشتعال الأوضاع بالعراق"

وأشار التلفزيون الإيراني الرسمي، إلى أن إغلاق الحدود يعود إلى "الاضطرابات" و"حظر التجول" في المدن العراقية، وحث الإيرانيين على تجنب السفر إلى العراق، وناشد الزوارَ الإيرانيين الشيعة في العراق تجنب السفر بين المدن.