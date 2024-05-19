"الهلال الأحمر" يرسل طائراته المسيرة لموقع مروحية "رئيسي": لم نعثر على أثر لها حتى الآن

قالت منظمة الهلال الأحمر الإيراني: إنها لم تعثر على أي أثر لمروحية الرئيس رئيسي حتى الآن".
أعلنت منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني، إرسال طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث مروحية الرئيس.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن "بابك محمودي" رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في البلاد، قال: "تم إرسال طائرات إنقاذ مسيرة التابعة للهلال الأحمر إلى موقع الحادث".
وأضاف: "بسبب الظروف الجوية غير الملائمة، لا تتوفر معلومات جديدة في الوقت الحالي وما زالت عمليات البحث مستمرة".
وكانت إدارة الطوارئ الإيرانية قد قالت في وقت سابق: الإنقاذ الجوي لطائرة رئيسي غير ممكن بسبب الضباب الكثيف.
ولم تتمكّن مروحيات الإنقاذ من الهبوط بموقع الحادث بسبب الضباب الكثيف؛ وفق تقارير إعلامية.
وتتواصل المعلومات المتضاربة حول حادثة الهبوط الصعب "لمروحية الرئيس الإيراني"، بعد أن كشفت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المروحية التي تقلّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرّضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية".