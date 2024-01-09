"حزب الله" يعلن قصف مقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم (الثلاثاء)، استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الرد على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه، وسام الطويل، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري.