تحركات عسكرية غير منسقة في حضرموت والمهرة وتداعياتها على الأمن الإقليمي

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تصعيدًا خطيرًا، نظرًا لما تشكله من تهديد مباشر للأمن الوطني للمملكة، في ظل الارتباط الجغرافي للمحافظتين بحدود مشتركة مع المملكة تمتد لمسافة تقارب 700 كيلومتر، ما يضاعف حساسية المشهد الأمني ويستدعي الحذر من أي تطورات قد تؤدي إلى فقدان السيطرة.