حذرت إسرائيل من ملاحقة قيادات "حماس".. تركيا تعتقل 7 لعلاقتهم بـ"الموساد"

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية قولها إن المحقق الخاص، وهو موظف حكومي سابق، يشتبه في جمعه معلومات عن شركات وأفراد من منطقة الشرق الأوسط في تركيا، وزرع أجهزة تعقب والانخراط في عمليات مراقبة.