قادة "G20" والمناخ.. إشارة هندية لـ "أزمة ثقة" وبرازيلية لـ"طوارئ غير مسبوقة"

وقال "مودي" خلال افتتاح القمة التي انطلقت في نيودلهي، اليوم السبت، وتستمرّ يومين: "العالم يعاني أزمة ثقة هائلة. الحرب "في أوكرانيا" عمقت قلة الثقة هذه. وكما أننا قادرون على التغلب على كوفيد فنحن أيضًا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".