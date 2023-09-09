قادة "G20" والمناخ.. إشارة هندية لـ "أزمة ثقة" وبرازيلية لـ"طوارئ غير مسبوقة"

أكّد رئيسُ وزراء الهند ناريندرا مودي، في قمة مجموعة العشرين، أن العالم يعاني "أزمة ثقة"، فيما لفت رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى "حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة" في العالم.
وقال "مودي" خلال افتتاح القمة التي انطلقت في نيودلهي، اليوم السبت، وتستمرّ يومين: "العالم يعاني أزمة ثقة هائلة. الحرب "في أوكرانيا" عمقت قلة الثقة هذه. وكما أننا قادرون على التغلب على كوفيد فنحن أيضًا قادرون على التغلب على أزمة الثقة المتبادلة هذه".
وفي بند مهم آخر لأجندة القمة، قال لولا دا سيلفا: إن "غياب الالتزام بالبيئة دفعنا إلى حالة طوارئ مناخية غير مسبوقة". وأضاف: أن "الجفاف والفيضانات والعواصف والحرائق باتت أكثر تواترًا"؛ وفق ما نقلت "روسيا اليوم".
وتنعقد قمة مجموعة العشرين فيما يرجح أن يكون العام 2023 أكثر الأعوام حرًّا على الإطلاق.
وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، وبالإضافة إلى أعضاء المجموعة تلقّت تسع دول أخرى هي: بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات وسلطنة عمان وسنغافورة؛ دعوة لحضورها، فيما يمثّل روسيا في القمة وزيرُ خارجيتها سيرغي لافروف.