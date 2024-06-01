فيديو يُظهر إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق لبنان.. تُعَد الأكبر والأغلى

وتُعَد هذه هي المرة الرابعة منذ بداية الحرب التي يتمكن فيها "حزب الله" من إسقاط طائرة هجومية دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي؛ فحتى الآن تم إسقاط طائرتين من نوع "كوهاف" وأخريين من نوع "زيك".