فيديو يُظهر إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق لبنان.. تُعَد الأكبر والأغلى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إسقاط طائرة مسيرة تابعة له فوق الأراضي اللبنانية، بصاروخ أرض جو.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "تم إسقاط الطائرة بصاروخ أطلقه حزب الله".
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن الحادث قيد التحقيق؛ مضيفًا: "سيستمر سلاح الجو في العمل في الأجواء اللبنانية حتى تنفيذ مهام الجيش الإسرائيلي".
وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ فإن الطائرة المذكورة مسيرة من نوع "كوهاف هيرميز 900"، وهي واحدة من أكبر وأغلى الطائرات التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.
واشتعلت النيران في المسيرة وهي في الهواء، ثم سقطت في إحدى قرى جنوب لبنان؛ حسب ما أظهرته لقطات فيديو.
وتُعَد هذه هي المرة الرابعة منذ بداية الحرب التي يتمكن فيها "حزب الله" من إسقاط طائرة هجومية دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي؛ فحتى الآن تم إسقاط طائرتين من نوع "كوهاف" وأخريين من نوع "زيك".
ويتبادل "حزب الله" وإسرائيل إطلاق النار بالتوازي مع الحرب في غزة؛ فيما يمثل أسوأ صراع عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ عام 2006؛ الأمر الذي أثار مخاوف من توسع القتال في المنطقة.
وقال مصدر أمني وآخر في جماعة إنقاذ في لبنان، الجمعة: إن مسعفًا واحدًا على الأقل من إحدى مؤسسات الإنقاذ والدفاع المدني التابعة لـ"حزب الله" قتل وأصيب آخر، في قصف إسرائيلي استهدف سيارة إسعاف جنوبي لبنان.