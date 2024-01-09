مصادر: مصر ترفض طلبًا إسرائيليًا بالمشاركة في مراقبة محور فيلادلفيا

نقلت "رويترز" عن 3 مصادر أمنية، اليوم (الثلاثاء)، أن مصر رفضت طلبًا إسرائيليًا لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، المعروفة بطريق صلاح الدين "محور فيلادلفيا"، وأن الأولوية المصرية هي جهود الوساطة لوقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.