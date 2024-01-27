رئيس حكومة اليمن: تصنيف "الحوثي" جماعة إرهابية يجب أن يكون محل إجماع دولي

قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اليوم السبت، إن القرار الأمريكي بإعادة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية "ينبغي أن يكون محل إجماع دولي بعد استنفاد كل الخيارات الممكنة معها".
واتهم ميليشيا الحوثي بالإصرار على قطع الطريق على كل جهود السلام ومفاقمة معاناة الشعب اليمني حسب "العربية نت".
وجاء ذلك خلال لقائه في الرياض، مساعدة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سونالي كردي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن.
وجرى التطرق إلى المستجدات الوطنية والإقليمية، وجهود إحلال السلام وما تواجهه من عراقيل من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرار تصعيدها على مختلف المستويات، بما في ذلك هجماتها المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما تم مناقشة آليات التنسيق لعدم تأثر الأعمال الإنسانية والإغاثية بقرار الإدارة الأمريكية إعادة تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، حرص حكومته الكامل على عدم تأثر الأعمال الإغاثية والإنسانية بهذا التصنيف، وأنها ستعمل بمختلف الآليات لضمان ذلك، وملتزمة بكل مسار ينهي معاناة اليمنيين.
في السياق ذاته، عقد رئيس الحكومة اليمنية، اجتماعًا حكوميًا افتراضيًا، لمناقشة الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية والتطورات الإقليمية وتداعياتها على سائر المستويات.