رئيس حكومة اليمن: تصنيف "الحوثي" جماعة إرهابية يجب أن يكون محل إجماع دولي

وجرى التطرق إلى المستجدات الوطنية والإقليمية، وجهود إحلال السلام وما تواجهه من عراقيل من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية واستمرار تصعيدها على مختلف المستويات، بما في ذلك هجماتها المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.