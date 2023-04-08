لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الاعتداءات الإسرائيلية

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اجتماعًا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اليوم (السبت)؛ لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية.
وأفاد "بوحبيب" بأنه تقرر توجيه رسالة شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عبر بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.
وذكرت الوكالة أن الرسالة تتضمن تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي 1701، كما تشجب الرسالة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان جوًا وبرًا وبحرًا.