لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد الاعتداءات الإسرائيلية

عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اجتماعًا مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اليوم (السبت)؛ لمتابعة البحث في الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وموضوع الصواريخ التي أطلقت من الأراضي اللبنانية.