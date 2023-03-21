كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستفرض عقوبات على 4 أفراد و6 كيانات مرتبطة ببرامج الأسلحة غير القانونية التابعة لكوريا الشمالية.
وفي بيانٍ لها، أشارت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إلى حظر تصدير مواد مرتبطة بتطوير كوريا الشمالية للأقمار الاصطناعية، لتقويض جهود بيونغ يانغ المرتبطة بتعزيز إمكاناتها في إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وفي فبراير الماضي، كانت كوريا الجنوبية قد أعلنت أيضاً فرض عقوبات جديدة على أربعة أفراد وخمسة كيانات مرتبطة ببرامج الأسلحة الكورية الشمالية.
وندّد حينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ بالتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في فبراير، ودعا بيونغ يانغ، إلى الكف عن "الأعمال الاستفزازية"، بحسبما أعلن المتحدث باسمه الأحد.