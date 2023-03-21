كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة ببرامج كوريا الشمالية النووية

وندّد حينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ بالتجربة الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية في فبراير، ودعا بيونغ يانغ، إلى الكف عن "الأعمال الاستفزازية"، بحسبما أعلن المتحدث باسمه الأحد.