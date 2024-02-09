فوزٌ سهلٌ لترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية نيفادا

وقال الرئيس الأمريكي السابق في خطابٍ قصيرٍ ألقاه من لاس فيغاس: "نحن نتقدم على الجميع. هل هناك أي طريقة يمكننا من خلالها الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل؟ هذا كل ما أريده".