"بايدن" يعقد محادثات مع "سوناك"

ووصل "بايدن" إلى بريطانيا، أمس في مستهل جولة قصيرة تشمل 3 دول، من بينها ليتوانيا حيث تُعقد قمة حلف شمال الأطلسي، التي تهدف إلى إبداء التضامن مع أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي بينما لم يُقبل بعد طلب انضمامها إلى الحلف.