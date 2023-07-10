"بايدن" يعقد محادثات مع "سوناك"

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، بالصداقة المتينة التي تربط بلاده ببريطانيا أقرب حليف للولايات المتحدة، مع وصوله إلى مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك في لندن لإجراء محادثات قبل قمة حلف شمال الأطلسي التي تستهدف إظهار مساندة الغرب لأوكرانيا.
وقال "سوناك" لـ"بايدن" بينما كانا جالسين في حديقة داونينج ستريت: "أمر عظيم بالنسبة لنا أن نواصل محادثاتنا"، وفقاً لـ"رويترز".
ورد "بايدن" قائلاً: "لدينا أشياء كثيرة نتحدث عنها... علاقتنا صلبة كالصخر".
ووصل "بايدن" إلى بريطانيا، أمس في مستهل جولة قصيرة تشمل 3 دول، من بينها ليتوانيا حيث تُعقد قمة حلف شمال الأطلسي، التي تهدف إلى إبداء التضامن مع أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي بينما لم يُقبل بعد طلب انضمامها إلى الحلف.
واستقبل الملك تشارلز الرئيس الأميركي، اليوم ومن المتوقع أن يناقشا قضية تغير المناخ التي يتبناها ملك بريطانيا منذ فترة طويلة.