نتائج أولية .. فوز بوتين بانتخابات الرئاسة الروسية بعد أن حصد 87% من الأصوات

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية في الفترة من 15 إلى 17 مارس، ولأول مرة، تم إجراؤها على مدار 3 أيام وباستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد، وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد.