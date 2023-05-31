"الطاقة الذرية": مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحدّ المسموح بـ23 مرة

وأشارت إلى أنها أعادت تركيب بعض معدّات المراقبة، التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى الكبرى، والتي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.