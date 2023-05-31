"الطاقة الذرية": مخزون إيران من اليورانيوم المخصب تجاوز الحدّ المسموح بـ23 مرة

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم "الأربعاء"، بأن مخزون إيران المقدّر من اليورانيوم المخصب تجاوز بأكثر من 23 مرة الحدّ المسموح به بموجب اتفاق 2015 بين طهران والدول الكبرى.
وذكرت الوكالة في تقرير سري اطلعت عليه "فرانس برس"، أن "إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بلغ ما يقدّر بـ4744.5 كيلوجرامًا في 13 مايو، والحدّ المسموح به في الاتفاق يبلغ 202.8 كيلوجرام".
وأشارت إلى أنها أعادت تركيب بعض معدّات المراقبة، التي كانت موجودة في الأصل بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى الكبرى، والتي أمرت إيران بإزالتها العام الماضي.