مسؤول أمريكي: إسرائيل اعتقدت أنّ قادة "حماس" في خان يونس فدمرتها بحثًا عنهم ولم تجدهم

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تسمّه، اليوم "السبت"؛ أن إسرائيل اعتقدت أن قادة حركة "حماس" كانوا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ودمرت المدينة بحثًا عنهم ولم تجدهم.
وأوضح المسؤول أن الولايات المتحدة لم تعرقل ملاحقة إسرائيل لقيادات "حماس"، ولكن يجب أن يكون ذلك بعيدًا عن تدمير مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأضاف: أنه إذا شنّت إسرائيل عملية عسكرية كبيرة في رفح، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدرس تقييد بعض مبيعات الأسلحة لها.
وبيّن المسؤول أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر مدينة غزة واستهدف الكثير من قوات "حماس"، لكنهم ظهروا مجددًا؛ لذلك يجب على إسرائيل أن تتّخذ طريقة أكثر دقة لاستهدافهم بعيدًا عن تدمير رفح جزءًا بعد الآخر.