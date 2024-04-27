مسؤول أمريكي: إسرائيل اعتقدت أنّ قادة "حماس" في خان يونس فدمرتها بحثًا عنهم ولم تجدهم

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤول أمريكي لم تسمّه، اليوم "السبت"؛ أن إسرائيل اعتقدت أن قادة حركة "حماس" كانوا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ودمرت المدينة بحثًا عنهم ولم تجدهم.