روسيا تحذر من أن تصعيد أمريكا للحرب في أوكرانيا سيدفعها لمراجعة عقيدتها النووية

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة تقترب من إرسال حزمة عسكرية إلى كييف، تشمل صواريخ بعيدة المدى تسمح بضرب أهداف داخل عمق الأراضي الروسية.