"ضوء ليزر صيني" يضرب خفر السواحل الفلبيني.. وهذا ما حدث لأعينهم

ولم يتضح إن كان هذا الخط الساخن قد استُخدم في الحادثة الأخيرة. ويرفع الاتفاق الأمريكي الفلبيني الذي أُبرم في وقت سابق هذا الشهر، مجموع القواعد التي يمكن للقوات الأمريكية الوصول إليها إلى تسع.