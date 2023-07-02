مقتل فلسطيني في إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي أرزيقات إن مواطنًا فلسطينيًا (30 عامًا) قُتل بإطلاق نار في مدينة جنين، مضيفًا أن الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".