مقتل فلسطيني في إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين

قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي أرزيقات إن مواطنًا فلسطينيًا (30 عامًا) قُتل بإطلاق نار في مدينة جنين، مضيفًا أن الشرطة تباشر إجراءات البحث والتحري، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وتفصيلاً، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم عدة مواقع في مخيم جنين فجر اليوم الاثنين، فيما أفاد مراسل وكالة "معا" الإخبارية بأن القصف استهدف خلية مقاومة وأسفر عن وقوع شهداء.
ورصد فلسطينيون حشودات عسكرية عند مداخل جنين، وتحضيرات لجيش الاحتلال منذ آخر اقتحام له قبل أسبوعين لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في شمال الضفة الغربية وتحديدًا جنين.
واجتمع الليلة رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير جيشه ورئيس الشاباك بحثوا خلاله التصعيد في شمال الضفة .