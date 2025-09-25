الأمين العام لمجلس التعاون: كارثة غزة تستدعي مضاعفة الدعم لـ"الأونروا"

وأشار إلى أن الدور الحيوي للأونروا يزداد أهمية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون، ولاسيما في قطاع غزة الذي يشهد دمارًا واسعًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، ما جعل مئات الآلاف يعتمدون بشكل أساسي على خدمات الوكالة.