الأمين العام لمجلس التعاون: كارثة غزة تستدعي مضاعفة الدعم لـ"الأونروا"

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب مضاعفة الجهود الدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومواجهة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية ضدها، مشيرًا إلى أنها تمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في الاجتماع رفيع المستوى للأونروا، يوم الخميس، على هامش اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وشدد البديوي على التزام دول مجلس التعاون بمواصلة دعم الوكالة على جميع المستويات، موضحًا أن هذا الموقف يعكس ثبات المجلس في مساندة الشعب الفلسطيني وحقه في حياة كريمة، إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الدور الحيوي للأونروا يزداد أهمية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الفلسطينيون، ولاسيما في قطاع غزة الذي يشهد دمارًا واسعًا جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على البنية التحتية والمدارس والمستشفيات، ما جعل مئات الآلاف يعتمدون بشكل أساسي على خدمات الوكالة.
كما لفت إلى أن معاناة المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية تتفاقم بدورها نتيجة التصعيد والانتهاكات اليومية، مؤكدًا في ختام كلمته استمرار التزام مجلس التعاون تجاه دعم الأونروا، وداعيًا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده ومضاعفة مساهماته لتعزيز دور الوكالة الإنساني.