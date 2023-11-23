المحكمة العليا في "إسرائيل" ترفض التماسَيْن ضد اتفاق هدنة غزة والإفراج عن الرهائن

رفضت المحكمة العليا في "إسرائيل" التماسَيْن ضد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة "حماس"، للإفراج عن 50 رهينة لدى الحركة في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًا من السجون الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم (الخميس).
وأوضحت الصحيفة أن الهيئة القضائية الأعلى في "إسرائيل" رفضت بكامل أعضائها الثلاث، الالتماس المقدم من منظمة تمثل ضحايا هجمات ضد مواطنين إسرائيليين، من بينهما والدا السيدة التي قُتِلت في هجوم بشاحنة في القدس عام 2017، بجانب التماس قدمه والد أحد المحتجزين لدى حركة "حماس".
وبينت أن المحكمة ذكرت في حيثيات رفضها أنه قرار صعب اتُّخِذ في ظل ظروف طارئة وصعبة للغاية، ولم توقف المحكمة على الإطلاق أي صفقة لإطلاق رهائن.