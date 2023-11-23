المحكمة العليا في "إسرائيل" ترفض التماسَيْن ضد اتفاق هدنة غزة والإفراج عن الرهائن

وأوضحت الصحيفة أن الهيئة القضائية الأعلى في "إسرائيل" رفضت بكامل أعضائها الثلاث، الالتماس المقدم من منظمة تمثل ضحايا هجمات ضد مواطنين إسرائيليين، من بينهما والدا السيدة التي قُتِلت في هجوم بشاحنة في القدس عام 2017، بجانب التماس قدمه والد أحد المحتجزين لدى حركة "حماس".