في تصريحات نارية.. روسيا تتوعد أمريكا وحلفاءها بتحمُّل عواقب التصعيد العسكري

في تصريحات نارية عقب قمة مجموعة العشرين، توعَّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة وحلفاءها بتحمُّل عواقب التصعيد العسكري، في إشارة إلى هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت مقاطعة بريانسك باستخدام صواريخ "أتاكمز".