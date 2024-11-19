في تصريحات نارية.. روسيا تتوعد أمريكا وحلفاءها بتحمُّل عواقب التصعيد العسكري

العالم
في تصريحات نارية.. روسيا تتوعد أمريكا وحلفاءها بتحمُّل عواقب التصعيد العسكري
لافروف يُحذِّر الغرب: التصعيد مستمر ويكشف أزمة الاتحاد الأوروبي
في تصريحات نارية عقب قمة مجموعة العشرين، توعَّد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة وحلفاءها بتحمُّل عواقب التصعيد العسكري، في إشارة إلى هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت مقاطعة بريانسك باستخدام صواريخ "أتاكمز".
وأكد لافروف أن هذه الهجمات كانت مستحيلة بدون الدعم الأمريكي المباشر، داعيًا الغرب إلى دراسة العقيدة النووية الروسية بعناية، بحسب "سكاي نيوز".
ووصف لافروف الأزمة التي يعانيها الاتحاد الأوروبي بأنها نتيجة تبعية عمياء لواشنطن؛ ما أثَّر سلبًا على الاقتصاد الأوروبي، وأدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهجرة الصناعات نحو الولايات المتحدة.
وفي موقف استثنائي أشاد بموقف المستشار الألماني شولتس؛ لرفضه تزويد أوكرانيا بصواريخ "تاوروس"، واعتبره موقفًا مسؤولاً في ظل الضغوط المتزايدة من الداخل الأوروبي.