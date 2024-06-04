بسبب محاكمة ابنه "هانتر".. "بايدن" يناقش مع عائلته احتمالية عدم ترشحه لفترة ثانية

وقال باسل سميكلي، الخبير الاستراتيجي الديمقراطي المخضرم: "هناك دائمًا بعض المخاطر، مهما كانت صغيرة، في تأثير المحاكمة على الرئيس إذا انتهى بها الأمر في عناوين الأخبار كل يوم" لكن ما يساعده هو أن ابنه أظهر الندم بينما لم يفعل دونالد ترامب ذلك وهذه الشاشة المقسمة للناخب مهمة جدًا.