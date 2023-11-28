إطلاق 11 رهينة إسرائيلياً مقابل 33 سجيناً فلسطينياً.. وتمديد الهدنة في غزة يومين

واتّفقت إسرائيل وحماس على هدنة لأربعة أيام بدأت الجمعة وأفرجت خلالها الحركة يومياً عن نحو عشرة رهائن إسرائيليين من النساء والأطفال مقابل إطلاق إسرائيل سراح ثلاثة أضعاف هذا العدد من الفلسطينيين المحتجزين في سجونها من نساء وأطفال وشبّان دون 19 عاماً.