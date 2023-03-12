لبنان.. السماح لمحققين دوليين بحضور جلسة استجواب حاكم البنك المركزي

نقلت "رويترز" عن مصدرين، اليوم (الأحد)، أنه سيجري السماح لمحققين أوروبيين، بحضور جلسة استجواب قاض لبناني لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة؛ وذلك في الوقت الذي يحقق فيه لبنان وعدة دول أجنبية بشأن ما إذا كان "سلامة" قد اختلس أموالاً عامة.