لبنان.. السماح لمحققين دوليين بحضور جلسة استجواب حاكم البنك المركزي

نقلت "رويترز" عن مصدرين، اليوم (الأحد)، أنه سيجري السماح لمحققين أوروبيين، بحضور جلسة استجواب قاض لبناني لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة؛ وذلك في الوقت الذي يحقق فيه لبنان وعدة دول أجنبية بشأن ما إذا كان "سلامة" قد اختلس أموالاً عامة.
وأوضح أحد المصدرين، أن القاضي الذي يرأس الجلسة، لن يسمح للمحققين الأجانب بتوجيه أسئلة مباشرة لـ"سلامة"، الذي يتولى منصبه منذ 1993.
ويجري التحقيق مع "سلامة" (72 عامًا) وشقيقه، في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل، وكلاهما ينفي ارتكاب أي مخالفة.
واتهم قاضٍ لبناني الأخوين "سلامة" الشهر الماضي بالاختلاس وغسل أموال وتحقيق ثروة بطريقة غير مشروعة و الاحتيال والتهرب الضريبي، وحدد جلسة استماع أولى لحاكم مصرف لبنان الأربعاء المقبل.