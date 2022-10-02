عدد ضحايا العنف في إيران يرتفع إلى 133.. والاحتجاجات تتصاعد بالخارج

وفي تطور جديد أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأحد بمقتل اثنين من أفراد التعبئة الشعبية في اشتباكات مع متظاهرين في إيران، فيما أشارت الوكالة إلى أن أحدهما قُتل في قم، بينما لقي الآخر حتفه في قشم إثر إصابتهما بعد أن تعرَّضا "لهجوم" من المحتجين.