مجزرة جديدة في غزة.. استشهاد 56 فلسطينيًّا بقصف إسرائيلي وإصابات بالعشرات

استشهد 56 فلسطينيًّا وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة.