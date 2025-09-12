مجزرة جديدة في غزة.. استشهاد 56 فلسطينيًّا بقصف إسرائيلي وإصابات بالعشرات

استشهد 56 فلسطينيًّا وأُصيب العشرات بجروح متفاوتة، بينهم أطفال ونساء، جراء قصف شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 64,756 شهيدًا و164,059 مصابًا، بينهم عائلات أُبيدت بالكامل.
وأشارت الوزارة إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 14 شهيدًا وأكثر من 200 مصاب، معظمهم من منتظري المساعدات.
وفي سياق ميداني متصل، أُصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين.