تجدد القصف على خان يونس جنوب غزة.. وعشرات القتلى بغارات إسرائيلية

تجدد القصف الإسرائيلي على خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث لا يزال الجيش الإسرائيلي يواجه مقاومة شرسة من الفصائل الفلسطينية.
وحسب موقع العربية؛ لم ترد على الفور تفاصيل عن الأماكن التي تم قصفها في خان يونس، في ظل سعي إسرائيل إلى إحكام السيطرة عليها والانتقال إلى المرحلة التالية من عمليتها العسكرية في قطاع غزة بالتوجه جنوبًا إلى رفح، بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.
إلى ذلك ذكر تلفزيون فلسطين أن 66 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء، قتلوا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بوسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح السبت.
من جانب آخر، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن إسرائيل ما زالت تعتقل 12 شخصًا من طواقمها، منهم سبعة اعتقلوا من داخل مستشفى الأمل قبل أكثر من أسبوع.
وأبدت الجمعية قلقها على سلامة أفراد طواقمها المعتقلين، وطالبت المجتمع الدولي بضرورة التدخل للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عنهم وتوفير الحماية لطواقم الجمعية العاملة في قطاع غزة.
في موازاة ذلك قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت عددًا كبيرًا من طاقم مجمع ناصر الطبي بينما كانوا يؤدون عملهم. ولم تكشف وزارة الصحة عن مزيدٍ من التفاصيل.