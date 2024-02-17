تجدد القصف على خان يونس جنوب غزة.. وعشرات القتلى بغارات إسرائيلية

وحسب موقع العربية؛ لم ترد على الفور تفاصيل عن الأماكن التي تم قصفها في خان يونس، في ظل سعي إسرائيل إلى إحكام السيطرة عليها والانتقال إلى المرحلة التالية من عمليتها العسكرية في قطاع غزة بالتوجه جنوبًا إلى رفح، بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.