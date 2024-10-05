غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.. وجيش الاحتلال يوجّه إنذارات إخلاء جديدة للسكان

شن الطيران الإسرائيلي خمس غارات على جنوب بيروت، من بينها أربع غارات "عنيفة جدًا" على الضاحية الجنوبية المعقل الأساس لحزب الله، على ما أفاد الإعلام الرسمي، بعيد تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبانٍ في المنطقة، حسب موقع العربية.