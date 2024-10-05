غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.. وجيش الاحتلال يوجّه إنذارات إخلاء جديدة للسكان

شن الطيران الإسرائيلي خمس غارات على جنوب بيروت، من بينها أربع غارات "عنيفة جدًا" على الضاحية الجنوبية المعقل الأساس لحزب الله، على ما أفاد الإعلام الرسمي، بعيد تحذير الجيش الإسرائيلي بإخلاء مبانٍ في المنطقة، حسب موقع العربية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ "الطيران الحربي للعدو الإسرائيلي نفذ أربع غارات عنيفة جدًا على الضاحية الجنوبية، وغارة على منطقة الشويفات وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان". فيما أفاد مراسلون بسماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة الدخان وكرات اللهب في المنطقة المستهدفة، نقلاً عن فرانس برس.
واستهدفت سلسلة الغارات شويفات وحارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية. وبثت "العربية والحدث" مشاهد لاندلاع حرائق وانفجارات في الضاحية.