الحوثيون يطلقون طائرات استطلاعية لرصد أهداف بحرية بخليج عدن وبحر العرب

وفي التفاصيل، تأتي عملية إطلاق الطائرات الاستطلاعية مع استعدادات للحوثيين ومعهم خبراء إيرانيين، وفق المصادر، من خلال نقل صواريخ مجنحة وبحرية إلى البيضاء وتعز لزيادة وتيرة الهجمات في خليج عدن وامتدادها إلى بحر العرب.