الحوثيون يطلقون طائرات استطلاعية لرصد أهداف بحرية بخليج عدن وبحر العرب

أفادت مصادر يمنية بإطلاق الحوثيين عددٍ من الطائرات المسيّرة الاستطلاعية نحو خليج عدن وبحر العرب، لرصد أهداف بحرية جديدة لاستهدافها.
وفي التفاصيل، تأتي عملية إطلاق الطائرات الاستطلاعية مع استعدادات للحوثيين ومعهم خبراء إيرانيين، وفق المصادر، من خلال نقل صواريخ مجنحة وبحرية إلى البيضاء وتعز لزيادة وتيرة الهجمات في خليج عدن وامتدادها إلى بحر العرب.
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت ميليشيا الحوثي إطلاق صاروخ على سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أثناء إبحارها عبر خليج عدن.
وخلال الأيام الماضية، نقل الحوثيون، ومعهم خبراء من الحرس الثوري الإيراني، صواريخ مضادة للسفن من صنعاء إلى محافظات تعز والحديدة وحجة، خلال الساعات الماضية.
وكشفت مصادر يمنية أن الصواريخ المنقولة "بالستية ومجنحة وأخرى بحرية"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وبحسب المصادر، فإن الصواريخ نقلت إلى مواقع تنفيذ العمليات الهجومية على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، وتم نقل عشرات الطائرات الاستطلاعية والهجومية إلى تلك المحافظات.