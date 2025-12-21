الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويطلق النار جنوب سوريا

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن دورية للاحتلال، مؤلفة من آليتين عسكريتين، توغلت من نقطة العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزًا عند تقاطع قرية أم العِظام الذي يربطها بقريتي رويحينة والمشيرفة.