الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة ويطلق النار جنوب سوريا

تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، حيث توغلت قوات الاحتلال، اليوم، في ريفي محافظة القنيطرة الشمالي والجنوبي.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن دورية للاحتلال، مؤلفة من آليتين عسكريتين، توغلت من نقطة العدنانية بريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزًا عند تقاطع قرية أم العِظام الذي يربطها بقريتي رويحينة والمشيرفة.
وفي ريف القنيطرة الجنوبي، توغلت دورية أخرى غرب بلدة الرفيد، وقامت بإطلاق نار عشوائي في الهواء، دون تسجيل إصابات. كما توغلت دورية ثالثة مؤلفة من خمس آليات عسكرية داخل قرية صيدا الحانوت في الريف ذاته.