"نتنياهو": الأونروا "مخترقة بالكامل" من حماس.. ولا بد من إنهاء مهمتها

وقبل أيام وجّهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم الحركة عليها، وأعلنت الأونروا على الأثر إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق، فيما أعلنت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها للوكالة.