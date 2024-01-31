"نتنياهو": الأونروا "مخترقة بالكامل" من حماس.. ولا بد من إنهاء مهمتها

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "مخترقة بالكامل" من قبل حركة حماس، بعدما علّقت عدة دول تمويل الأونروا إثر اتهام إسرائيل موظفين فيها في الضلوع في هجوم 7 أكتوبر.
وتفصيلاً، قال نتنياهو في اجتماع في القدس لمندوبين عن الأمم المتحدة إن "الأونروا مخترقة بالكامل من حماس"، مضيفاً "نحن بحاجة إلى أن تحلّ وكالات أممية أخرى ووكالات مساعدات أخرى محلّ الأونروا".
واعتبرت الأونروا الأربعاء أن إجراء تحقيق مستقل في اتهامات لعاملين فيها بالضلوع في هجوم حركة حماس على إسرائيل، أمر "مهم للغاية"، محذرةً من "أثر كارثي" لوقف تمويل الوكالة، وفقاً للعربية نت.
وقبل أيام وجّهت إسرائيل اتهامات لموظفين في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجوم الحركة عليها، وأعلنت الأونروا على الأثر إنهاء عقود عدد من الموظفين المتهمين وفتح تحقيق، فيما أعلنت دول عدة، على رأسها الولايات المتحدة، تعليق تمويلها للوكالة.
وأضاف نتنياهو الأربعاء في الاجتماع الذي نشر مكتبه الإعلامي لقطات فيديو منه "كانت (الأونروا) في خدمة حماس في مدارسها وأشياء كثيرة أخرى".
وتابع "أقول ذلك بأسف شديد لأننا كنّا نأمل أن يكون هناك هيئة موضوعية وبنّاءة لتقديم المساعدات. نحن بحاجة لمثل هذه الهيئة اليوم في غزة، لكن الأونروا ليست تلك الهيئة".
وشدد على أنه يتعين إنهاء مهمة الأونروا. وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال أمام الوفد الأممي: "حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا".
وأضاف أن الأونروا "تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. لا بد أن نستبدل وكالات أخرى بالأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى بالأونروا إذا أردنا حل مشكلة غزة مثلما نخطط أن نفعل".