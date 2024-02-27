ردًا على تصريح "ماكرون" باحتمال إرسال قوات غربية لأوكرانيا.. روسيا: ليس في مصلحتكم

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء): "إن إرسال قوات إلى أوكرانيا لن يكون في مصلحة الغرب"، وذلك رداً على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يستبعد فيه إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.
وأضاف "بيسكوف" لصحافيين: "هذا ليس في مصلحة هذه الدول بتاتاً. يجب أن تدرك ذلك"، وفقاً لـ"رويترز".
ولفت إلى أن مجرد إثارة هذا الاحتمال يشكل عنصراً جديداً مهماً جداً في الصراع.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ذكر أمس، أنه من غير المستبعد إرسال قوات برية غربية لإلحاق الهزيمة بروسيا.
وأكد "ماكرون" أن هناك إجماعًا أوروبيًا على ضرورة الاستعداد لهجوم روسي محتمل على الدول الأوروبية في السنوات المقبلة.