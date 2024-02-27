ردًا على تصريح "ماكرون" باحتمال إرسال قوات غربية لأوكرانيا.. روسيا: ليس في مصلحتكم

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الثلاثاء): "إن إرسال قوات إلى أوكرانيا لن يكون في مصلحة الغرب"، وذلك رداً على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لم يستبعد فيه إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.